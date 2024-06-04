Учёные из Калининграда разработали технологию проверки янтаря на подлинность

Учёные из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (в Калининграде) предложили новый метод проверки янтаря, используя инфракрасную и рамановскую спектроскопию. Они объяснили, что эти методы работают, излучая свет через образец янтаря (или его подделку), и изучая, как молекулы вещества реагируют на это излучение.

После получения спектров светорассеяния для 15 образцов янтаря и смолы-подделок из разных стран, учёные смогли их различить, так как каждый образец взаимодействовал со светом по-разному, что подобно уникальным отпечаткам пальцев. Специалисты считают, что эти спектры могут быть полезны для оценки подлинности образцов янтаря.

Андрей Зюбин, старший научный сотрудник из БФУ имени Иммануила Канта, отметил, что свойства янтаря могут изменяться в зависимости от его возраста и прошлых воздействий, таких как полимеризация или окисление. Учёные планируют продолжить исследования в этом направлении.