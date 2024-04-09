Учёные из Казанского университета придумали, как защитить посевы от засухи

Учёные из Казанского Государственного Аграрного Университета сообщили, что обработка семян яровой пшеницы и сои бактериями рода Bacillus может значительно улучшить их рост и выживаемость в неблагоприятных условиях, таких как засуха. Эксперименты показали, что такая обработка может увеличить всхожесть культур на 30-40%.

В ходе исследования выяснилось, что определённые штаммы бактерий, такие как Bacillus subtilis KS-55 AU для яровой пшеницы и Bacillus cereus, KS-59 AU для сои, оказывают особенно положительное влияние на рост и развитие растений. Эти бактерии помогают растениям бороться со стрессом, улучшая их устойчивость к засухе и другим неблагоприятным условиям.

Экологически чистые методы обработки семян могут стать важным шагом для улучшения сельского хозяйства, обеспечивая более высокие урожаи и сохранение здоровья почвы без негативного воздействия на окружающую среду. Это открывает новые перспективы не только для внутреннего сельского хозяйства, но и для экспорта сельскохозяйственной продукции.