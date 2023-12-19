Учёные из Красноярска создали кристаллы для «омоложения» мозга

Специалисты из Красноярского научного центра создали новый материал, из которого можно разрабатывать лекарства для лечения болезней, таких как Альцгеймер, Паркинсон и шизофрения. Эти кристаллы, полученные в результате поиска новых гибридных материалов, обладают высоким потенциалом в качестве биоактивных веществ. Исследование, проведённое в рамках международной научной группы, подчёркивает важность нового материала для терапевтического вмешательства при нейродегенеративных заболеваниях.

Работа учёных раскрывает не только перспективы в создании лекарственных препаратов, но и открывает новые горизонты в области разработки гибридных материалов. Эти материалы обещают уникальные свойства, которые могут быть применены не только в медицине, но и в энергетике и электронике. Полученные результаты расширяют наше понимание потенциала нового вещества и его применения в различных областях науки и технологии.