Учёные из Крыма нашли три неизведанные пещеры в Абхазии

Учёные и студенты Крымского федерального университета обнаружили три новые пещеры в Абхазии во время прохождения научного проекта. Пещеры расположены в Гагрском районе на высоте около 600 метров над уровнем моря и имеют глубину от 10 до 22 метров. Пещеры представляют собой колодцы с небольшим горизонтальным продолжением на дне. Исследования проводятся для изучения подземных карстовых водоносных систем Абхазии и лучшего понимания работы гидросистемы.

В экспедиции участвовали учёные из разных городов, таких как Новороссийск, Новосибирск, Москва и Сочи, а также студенты Крымского федерального университета. В ходе экспедиции им удалось впервые создать топографические карты пещер и провести комплексные исследования в полевых условиях.

Студентка первого курса Таврической академии КФУ, Яна Сизова, поделилась своим опытом участия в экспедиции. Они занимались транспортировкой оборудования, укрепительными работами и первооткрытиями. Студенты изучали ранее обнаруженные пещеры, осматривали колодцы и собирали данные. В некоторых случаях им приходилось расширять пещеры, выкапывая глину.

Учёные Крымского федерального университета уже несколько лет проводят комплексные научные исследования в Абхазии при поддержке Государственного комитета по экологии и охране природы Республики Абхазия.