Учёные из МФТИ изучат роль цветения Чёрного моря на экологию

В огромном Мировом океане фитопланктон играет ключевую роль в управлении климатом. Этот микроскопический организм поглощает около половины всего углерода в океане, влияя на глобальный углеродный баланс. Один из способов, которыми фитопланктон воздействует на углеродный цикл, называется «карбонатным насосом», и в этом процессе важную роль играют водоросли кокколитофориды.

Учёные Института океанологии РАН и МФТИ провели исследование, создав биооптическую модель для оценки концентрации кокколитофорид во время их интенсивного роста. Во время активного размножения этих водорослей концентрация углекислого газа в воде увеличивается, что важно для понимания изменений в углеродном цикле. Это исследование поддержано Российским научным фондом.

Океан, хранящий в себе в 50 раз больше углерода, чем атмосфера, является активным участником процессов его обмена. Биологический углеродный насос, осуществляемый фитопланктоном, играет важную роль в поглощении, трансформации и удержании углерода. В этом процессе участвуют не только кокколитофориды, но и другие водоросли, такие как диатомовые водоросли, влияя на климатические и биохимические характеристики океана.

Кокколитофориды, обладающие уникальными свойствами формирования кальцитных оболочек, считаются ключевыми фигурантами «карбонатного насоса». Их интенсивное цветение в океане оказывает значительное воздействие на климатические процессы, включая альбедо воды и обмен углерода между океаном и атмосферой. Исследования показывают, что точное измерение концентрации кокколитофорид важно для более глубокого понимания этих процессов.