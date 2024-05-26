Учёные из МФТИ предложили использовать жёлтые алмазы в электронике

Опубликовано 26 мая 2024, 21:33
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Учёные из МФТИ предложили использовать жёлтые алмазы в электроникеОни получают такой цвет из-за обработки азотом
Российские учёные предложили использовать обработанные азотом алмазы для электроники будущего
Физики из ГНЦ ТИСНУМ и МФТИ исследовали электрические свойства алмаза, который был легирован азотом. Это открывает новые возможности для создания различных электронных и оптоэлектронных устройств.
Алмазы привлекают внимание учёных и инженеров своими уникальными свойствами, которые могут быть использованы в различных научных областях. Они находят применение в создании мощных лазеров, гиротронов, детекторов частиц и других приложений.
Несмотря на сложности, связанные с изготовлением образцов и проведением экспериментов, исследователи смогли получить уникальные данные о электронных свойствах алмазов, легированных азотом. Эти результаты могут способствовать развитию новых технологий в области электроники и оптоэлектроники.