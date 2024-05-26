Учёные из МФТИ предложили использовать жёлтые алмазы в электронике

Физики из ГНЦ ТИСНУМ и МФТИ исследовали электрические свойства алмаза, который был легирован азотом. Это открывает новые возможности для создания различных электронных и оптоэлектронных устройств.

Алмазы привлекают внимание учёных и инженеров своими уникальными свойствами, которые могут быть использованы в различных научных областях. Они находят применение в создании мощных лазеров, гиротронов, детекторов частиц и других приложений.

Несмотря на сложности, связанные с изготовлением образцов и проведением экспериментов, исследователи смогли получить уникальные данные о электронных свойствах алмазов, легированных азотом. Эти результаты могут способствовать развитию новых технологий в области электроники и оптоэлектроники.