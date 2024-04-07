Учёные из МГУ улучшили точность термометров

Бесконтактные термометры становятся все более популярными в разных областях, от медицины до техники. Они могут быстро и точно измерять температуру как стационарных, так и движущихся объектов в реальном времени, используя явление люминесценции. Соединения лантаноидов, которые излучают свет в очень узком диапазоне, широко применяются для создания таких термометров.

Исследователи из Московского государственного университета синтезировали комплексы лантаноидов, которые изменяют интенсивность свечения в зависимости от температуры. Эти соединения могут быть использованы в высокотемпературных термометрах и биомедицинских приборах, а также в органических светодиодах, делая изображения более яркими и насыщенными.

Эксперименты показали, что соединения иттербия изменяют свечение при температурах от 27°С до 327°С, а комплексы европия демонстрируют чувствительность в диапазоне от -193°С до -73°С. Изучение этих свойств позволяет создавать более точные и универсальные термометры, которые могут использоваться в различных областях науки и техники.