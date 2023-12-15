Учёные из МИСиС улучшили покрытие имплантов

Российские учёные создали инновационное антибактериальное покрытие для имплантов, способное выдерживать рентгеновское облучение и бороться с микробами. Суть подхода заключается в возможности локальной обработки операционной области низкомощным рентгеновским излучением при возможных воспалительных процессах после имплантации. Это новшество основано на защитном покрытии с использованием наночастиц железа или платины, а также наноструктурированного материала, обладающего антибактериальной активностью.

В последние годы учёные разработали различные покрытия для имплантов, ускоряющие процесс вживления и предотвращающие проникновение бактерий. Однако возможны редкие случаи воспалений после операций. Российские исследователи решают эту проблему, представив покрытие на основе наноструктур, способных порождать активные молекулы под воздействием рентгеновского излучения. Это позволяет использовать покрытие не только для защиты от бактерий до операции, но и для борьбы с осложнениями после имплантации, облучая часть тела пациента, где находится имплант.

Эта инновационная технология может значительно улучшить качество жизни пациентов, снизить риски послеоперационных осложнений и облегчить труд медицинского персонала.