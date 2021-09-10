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Учёные из нескольких стран назвали причину крупнейшей катастрофы в истории Земли

Внезапно, человек здесь не при чём
В сети появились результаты свежего исследования специалистов из Китая, Нидерландов и Норвегии. В нём они взялись выяснить, что стало причиной пермского вымирания — самого катастрофического в истории Земли.
Учёные из нескольких стран назвали причину крупнейшей катастрофы в истории Земли

Оказалось, что всему виной резкий рост температур. Это, в свою очередь, произошло вследствие выбросов вулканами Сибирской трапповой провинции больших объемов углекислого газа, говорится в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Открытие стало возможным благодаря использованию модели, описывающей Землю. Именно в неё учёные внесли данные о соотношении изотопов углерода, извлеченные из содержащихся в окаменелых водорослях и растениях липидов.

Наши расчеты показывают, что главным источником роста количества атмосферного углекислого газа стали два крупных его выброса вулканами. Его концентрация в воздухе увеличилась с 400 миллионных долей по объему до десяти тысяч, что привело к чрезвычайно резкому росту температур в конце массового пермского вымирания.

Вольфрам Кюршнер
Соавтор научной работы