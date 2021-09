Учёные из нескольких стран назвали причину крупнейшей катастрофы в истории Земли

Оказалось, что всему виной резкий рост температур. Это, в свою очередь, произошло вследствие выбросов вулканами Сибирской трапповой провинции больших объемов углекислого газа, говорится в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Открытие стало возможным благодаря использованию модели, описывающей Землю. Именно в неё учёные внесли данные о соотношении изотопов углерода, извлеченные из содержащихся в окаменелых водорослях и растениях липидов.