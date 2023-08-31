Учёные из Нижнего Новгорода разработали систему дистанционного управления техникой

Учёные из Нижегородского государственного технического университета разработали современную систему управления шахтными машинами. Она позволяет работать в глубоких шахтах с высоким давлением и сэкономить до 50% затрат на оплату труда.

Система состоит из комплексов программ и технических решений, которые позволяют управлять шахтными самосвалами и машинами издалека. Оператор может контролировать процессы загрузки, разгрузки и передвижения машин на поверхности. Машины могут действовать автономно или под дистанционным управлением.

Это решение поможет избежать опасных условий для рабочих в шахтах и уменьшит простои оборудования. Кроме того, новая система заменяет импортные аналоги, что сократит затраты и обеспечит экономию до 50% на зарплате рабочих благодаря повышенной безопасности и автоматизации работ.