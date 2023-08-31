Учёные из Нижнего Новгорода разработали систему дистанционного управления техникой

Учёные из Нижнего Новгорода разработали систему дистанционного управления техникойКоторую используют шахтёры
Российские учёные создали систему управления шахтёрской техникой дистанционно
Учёные из Нижегородского государственного технического университета разработали современную систему управления шахтными машинами. Она позволяет работать в глубоких шахтах с высоким давлением и сэкономить до 50% затрат на оплату труда.
Система состоит из комплексов программ и технических решений, которые позволяют управлять шахтными самосвалами и машинами издалека. Оператор может контролировать процессы загрузки, разгрузки и передвижения машин на поверхности. Машины могут действовать автономно или под дистанционным управлением.
Это решение поможет избежать опасных условий для рабочих в шахтах и уменьшит простои оборудования. Кроме того, новая система заменяет импортные аналоги, что сократит затраты и обеспечит экономию до 50% на зарплате рабочих благодаря повышенной безопасности и автоматизации работ.