Учёные из Новосибирска вывели устойчивый к климату сорт картофеля

Учёные из Сибирского НИИ растениеводства и селекции (СибНИИРС), разработали новый сорт картофеля, который может выдерживать засуху и защищён от паразитов. Сорт, названный «Атаман», прошёл успешные испытания и будет представлен на госкомиссию в 2026 году, как сообщила Юлия Гуреева, младший научный сотрудник института.

Сорт «Атаман» проявил высокую урожайность даже в условиях сильной засухи. В сравнении с другими популярными сортами, такими как «Гала», «Атаман» продемонстрировал более высокую урожайность, достигнув 48 тонн с гектара. Он также отличается яркой жёлтой мякотью и округлой формой, что делает его привлекательным для выращивания.

Сорт «Атаман» сейчас проходит оценку в Федеральном исследовательском центре картофеля имени А. Г. Лорха. Его устойчивость к фитофторе, серьёзному заболеванию картофеля, делает его идеальным для органического земледелия и поможет сократить использование химических удобрений.