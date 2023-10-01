Учёные из Омска начали разрабатывать еду будущего

В Омском политехе начала работу новая биотехнологическая лаборатория, оснащённая современным оборудованием для создания будущих продуктов питания. Эта лаборатория считается одной из самых современных в Сибири и оборудована передовыми приборами, включая микроскопы, автоклавы и другие устройства. Она также может стать центром обучения в области биотехнологии.

В этой лаборатории учёные смогут проводить разнообразные исследования в биотехнологической сфере, начиная с ферментации и заканчивая биосинтезом, что позволит создавать новые продукты с уникальными свойствами. Например, они разработали метод обработки сои, который позволяет уменьшить содержание вредных компонентов в этом продукте. Этот метод сделал сою более безопасной для потребления и дал возможность создавать гипоаллергенные кисломолочные продукты с антиоксидантными свойствами и положительным воздействием на здоровье.

Не только в Омском политехе, но и в других учебных и исследовательских учреждениях Омска учёные работают над продуктами будущего. Например, аграрный университет совместно с местным пищевым предприятием разрабатывает полезные виды хлеба, кексы, чипсы и молочные продукты для пожилых людей, не содержащие сахара. Это направление исследований позволит создавать более здоровую и сбалансированную пищу для всех.