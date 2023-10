Учёные из Перми создали материал, имитирующий разные типы костей

Специалисты из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали новый материал, который объединяет характеристики двух разных видов костной ткани. Этот материал позволит создавать настраиваемые имплантаты для ускорения заживления костей у пациентов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

Исследователи разработали скаффолды, которые временно используются в качестве имплантатов во время процесса восстановления повреждённых костей.

Эти скаффолды объединяют характеристики трабекулярной (губчатой) и кортикальной (плотной) костной ткани, что позволяет имитировать структуру натуральных костей. Они также предоставляют контролируемый переход между этими двумя типами структуры. В исследовании использовался биосовместимый материал — полилактид, широко применяемый в трёхмерной печати.

Это новое решение позволяет настраивать свойства имплантатов так, чтобы они максимально соответствовали потребностям конкретного случая. Такой подход может улучшить заживление костей при различных медицинских состояниях и травмах.