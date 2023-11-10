Учёные из Петербурга разработали аналог горных пород для медицины

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), разработали аналог сложных стеклообразных горных пород, подражая условиям их образования при столкновении Земли с малыми космическими объектами, такими как метеориты. Эти созданные вещества обладают потенциалом применения в медицине и промышленности. Исследование проводилось при участии специалистов из различных российских научных организаций.

Известные как импактиты, стеклообразные горные породы, обладают уникальными физическими свойствами, пригодными для персонализированной медицины. Эти материалы могут использоваться для создания компонентов систем записи и хранения информации, а также медицинских сенсоров. Однако их синтез в лабораторных условиях представляет значительные трудности из-за их формирования в экстремальных сценариях.

Учёные смогли воссоздать условия, близкие к природным, используя образцы горных пород, из которых обычно формируются импактиты. Эти образцы были подвергнуты высокотемпературной плавке в специальной газопламенной печи. Затем расплавы быстро охлаждались и медленно кристаллизовались, что помогло учёным изучить их структуру, химический состав и магнитные свойства. Разработка этих материалов не только полезна для практического применения, но также способствует более точному пониманию геологических процессов на Земле.