Учёные из разных стран объединились для поиска инопланетян

В проект также войдут исследователи из Гарварда, Принстона, Кембриджа, Калифорнийского технологического института и Стокгольмского университета. Эти учёные уже выдвинули вслед за Лоэбом ряд сходных гипотез.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org отмечается, что интерес к таким исследованиям возник из-за нахождения в Млечном пути множества планет, похожих на Землю, и предположения, что на них может быть развитая жизнь.

Отмечается, что официальное научное сообщество скептически оценивает и идею, и перспективы такого проекта. И что он финансируется из частных источников.