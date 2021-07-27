Учёные из разных стран объединились для поиска инопланетян

Наука и технологии
Сегодня в 23:39
Учёные из разных стран объединились для поиска инопланетянДля этого создали проект Galileo
Galileo — сеть из множества телескопов среднего размера, камер и компьютеров, которые будут наблюдать за космическим пространством. Вдохновителем проекта стал известный астроном Ави Лоэб, известный своими спорными высказываниями об искусственном происхождении некоторых астероидов и утверждающий, что они — инопланетные зонды.
В проект также войдут исследователи из Гарварда, Принстона, Кембриджа, Калифорнийского технологического института и Стокгольмского университета. Эти учёные уже выдвинули вслед за Лоэбом ряд сходных гипотез.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org отмечается, что интерес к таким исследованиям возник из-за нахождения в Млечном пути множества планет, похожих на Землю, и предположения, что на них может быть развитая жизнь.
Отмечается, что официальное научное сообщество скептически оценивает и идею, и перспективы такого проекта. И что он финансируется из частных источников.