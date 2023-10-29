Учёные из России и Франции улучшили технологию лечения тромбозов

Тромбоз — опасное заболевание, когда сосуды забиваются сгустками крови. Для лечения используют тромболитики, но они работают медленно. Учёные предложили метод ускорения, используя магнитные наночастицы. Эти частицы помогут перемешивать лекарство внутри сосуда, подобно тому, как ложечка перемешивает сахар в чашке с чаем.

Исследователи из УрФУ и Франции провели математическое моделирование этой идеи. Они обнаружили, что при помощи вращающегося магнитного поля можно создать интенсивные потоки, что ускорит доставку лекарства к тромбу. Эта технология может применяться и в других областях, где нужно перемешивать жидкости в узких сосудах, таких как в химии и биохимии.

Эти исследования могут значительно улучшить лечение тромбоза и помочь в других областях, где нужно перемешивать жидкости.