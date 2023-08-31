Учёные из России и Германии нашли материал для телевизоров и солнечных батарей

Российские и немецкие учёные совместно работали над созданием новых квантовых точек для применения в солнечных батареях и телевизионных экранах. Их исследования привели к разработке эффективного реагента, трициклогексилфосфина, теллурида, который оказался более перспективным, чем стандартный реагент, так как не содержит примесей и имеет российские исходники.

Эти квантовые точки, созданные на основе соединений теллура, обладают уникальной способностью взаимодействовать как с видимым светом, так и с инфракрасным излучением. Исследователи подобрали оптимальные компоненты для их производства, что позволило упростить и удешевить процесс синтеза. Это также уменьшит зависимость российских производителей от зарубежных источников сырья.

Квантовые точки — это микро-наночастицы, которые ведут себя подобно искусственным атомам, способными взаимодействовать с светом и преобразовывать его в разные формы энергии. Эти новые квантовые точки обещают быть перспективными для различных технологических применений.