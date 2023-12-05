Учёные из России и Китая придумали, как перерабатывать отходы

Российские и китайские учёные представили инновационный метод переработки опасных углеродных отходов, возникающих при производстве алюминия. Они разработали способ очистки катодного углерода, основного сопутствующего продукта в данной отрасли, и его превращения в чистый углерод высокого качества. Этот рекуперированный углерод оказался идеальным для использования в электродах литий-ионных батарей и других источниках энергии.

Процесс производства алюминия, осуществляемый электролитическим методом, приводит к образованию катодного углерода, который традиционно содержит опасные соединения, такие как фтор и цианиды. Учёные предложили технологию, позволяющую эффективно очистить углерод от этих токсичных примесей. Процедура включает нагревание материала, последующую обработку растворами натриевой щёлочи и соляной кислоты, а также прокаливание при высокой температуре.

В результате экспериментов получен материал, состоящий на 94% из чистого углерода, схожего по своим характеристикам с коммерческим графитом. Этот рекуперированный углерод оказался пригодным для создания электродов литий-ионных батарей, что открывает новые перспективы в утилизации опасных отходов алюминиевой промышленности.

Российские и китайские учёные предложили эффективный способ обработки опасных углеродных отходов, возникающих при производстве алюминия. Они разработали метод, который не только очищает отработанный катодный углерод от вредных примесей, но и превращает его в чистый углерод высокого качества. Этот углерод может быть использован для создания электродов литий-ионных батарей и других источников энергии, предоставляя предприятиям алюминиевой промышленности экологически безопасный способ утилизации отходов.