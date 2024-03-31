Учёные из России и Китая создали защищённый канал квантовой связи

Российские учёные опубликовали статью в журнале Optics Express о новом спутниковом квантово защищённом канале связи, который протянулся на 3800 км. Они передали зашифрованные изображения между станциями в Звенигороде и Наньшане, обеспечив полную защиту от перехвата.

Этот эксперимент использовал старый китайский спутник «Мо-цзы», запущенный в 2016 году для квантовых исследований. В России и Китае активно исследуют квантовую связь, а Китай даже использовал её для диспетчеризации энергогенерирующих мощностей. Спутники с лазерными каналами становятся ключевым элементом глобальной квантовой сети из-за их большого радиуса действия.

В эксперименте, проведённом российскими учёными, удалось передать зашифрованные данные на расстояние 3800 км между Россией и Китаем. Используя квантовый ключ длиной 310 Кбит, они передали изображения размером 256 × 64 пикселя, что является важным шагом для развития спутниковой квантовой связи.