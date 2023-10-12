Учёные из России изучили вещество, сравнимое по твёрдости с алмазами

Группа физиков из МФТИ и других научных институтов провела серию экспериментов, чтобы исследовать внутреннее строение ультратвёрдого фуллерита, материала из углерода с схожей прочностью, как у алмазов. Они использовали спектроскопию для этой цели. Углерод может образовать различные структуры, и одну из них можно получить, подвергая смесь фуллеренов, объёмных структур углерода, высокому давлению. Это создаёт фуллериты — аморфные материалы, сравнимые по прочности с алмазами.

Исследователи рассмотрели ультратвёрдый фуллерит с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света. Они использовали свет разных длин волн и определили, какие нанокластеры внутри фуллерита активируются различными видами излучения. Учёные сравнили спектры ультратвёрдого фуллерита и смеси наноалмазов и обнаружили схожие результаты. Это указывает на то, что разнообразные нанокластеры с преимущественным sp3-связыванием определяют спектры углеродных материалов независимо от их происхождения.

Эти исследования помогают лучше понять структуру углеродных материалов и их механические характеристики, что может быть полезным для дальнейшего применения в различных областях науки и технологии.