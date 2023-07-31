Учёные из России нашли новое применение чипам, вживляемым в мозг

Российские учёные провели исследование и обнаружили, что использование «мозг-компьютерного» интерфейса позволяет восстанавливать нарушенные нейронные связи у людей после инсульта. Этот метод реабилитации активно включает пациента в процесс восстановления подвижности и может быть эффективной альтернативой другим методикам.

Исследование проводилось ведущими учёными из различных институтов, и результаты были впечатляющими. Участники эксперимента, используя интерфейс «мозг-компьютер», мысленно двигали виртуальной моделью руки, а исследователи анализировали их нейронную активность.

Этот интерфейс может быть полезен не только при лечении после инсульта, но и для других заболеваний и нарушений, таких как спинномозговые травмы или болезнь Паркинсона. Учёные планируют дальнейшее развитие технологии и её адаптацию для использования в реабилитационной практике. Однако для этого необходимо сделать систему максимально простой и доступной для пациентов.