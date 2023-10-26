Учёные из России нашли пять редких видов птиц в Норильске

Учёные из Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) провели исследование биоразнообразия в Норильском промышленном районе и обнаружили пять редких видов птиц. Это включает в себя орлана-белохвоста, кречета, гуменника, лебедя-кликуна и сибирского пепельного улита, некоторые из которых внесены в Красную книгу России. Даже в зонах с интенсивным промышленным воздействием были обнаружены лебедь-кликун и гуменник.

Исследование включало 20 маршрутов, протяжённостью 85 километров, в разных зонах от предприятий. Всего зафиксировано 1,800 встреч птиц, представляющих 68 видов, в основном воробьиных, гусиных и ржанкообразных птиц. Эта работа — продолжение исследований, начатых «Норникелем» и СО РАН в 2020 году, и направлена на оценку воздействия компании на биоразнообразие и разработку программ его сохранения.

Информация, полученная в ходе этого исследования, будет использоваться для разработки корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и программ по его сохранению и мониторингу.