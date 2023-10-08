Учёные из России научились делать бумагу, картон и упаковку из соломы

Российские учёные придумали способ превращения соломы в полезное сырье для создания бумаги, картона, биопластика и упаковки. Проект под названием «Алангрин» представили на конкурсе «ПромТех 2.3». Солома, обычно считающаяся сельскохозяйственным отходом, может стать ценным сырьём для экологичных инноваций.

Согласно основателю проекта «Алангрин» Ренату Лотфуллину, в России каждый год производится огромное количество соломы, которая до сих пор используется неэффективно. Этот стартап предлагает использовать солому для создания биоразлагаемой упаковки, биопластика и других продуктов.

Основой новой технологии стала органосольвентная варка, которая заменяет химические реагенты на органические растворители, такие как спирт и кислоты. Это позволяет более эффективно использовать солому и сделать процесс экологически более чистым. Рынок упаковки в России, в том числе биоразлагаемой, значительно растёт, что делает этот проект многообещающим.

Исследователи адаптировали советские методики для современных нужд и создали экологически чистый процесс под названием «Алангрин Сольволиз». Этот процесс может производить сырье, подходящее для бумаги, картонных изделий, прочных упаковок и биоразлагаемого пластика. Эти продукты в большом запросе в современной экономике, ориентированной на экологически чистое производство и товары.