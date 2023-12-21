Учёные из России обнаружили новый способ передачи информации в мозге

Российские учёные обнаружили, что клетки глиомы, формы рака мозга, обмениваются генетической информацией через вирусоподобные частицы с молекулами матричной РНК. Этот обмен имеет ключевое значение для роста опухоли и стал объектом исследования учёных из МФТИ, МГУ, ФМБА и НМИЦ онкологии. Они выяснили, что белок вирусного происхождения активно участвует в формировании этих частиц, что помогает понять биологию развития глиомы, наиболее опасной формы рака мозга.

Открытие было сделано группой российских молекулярных биологов, изучающих белок ARC, ответственный за передачу сигналов между синапсами нейронов. Пептиды, похожие на вирусные молекулы, участвуют в образовании контейнеров для молекул РНК, используемых клетками для обмена информацией. Этот процесс, предположительно, играет важную роль в образовании нейроглиомных синапсов, соединяющих клетки глиомы и нейроны, влияя на рост и выживание опухолей.

Учёные обнаружили, что клетки глиомы производят цепочки белка ARC, которые соединяются с молекулами РНК, формируя вирусоподобные капсулы. Эти капсулы выбрасываются в окружающую среду и захватываются другими опухолевыми клетками, стимулируя производство связанных с РНК белков. Этот процесс, по мнению исследователей, также может предполагать взаимодействие глиомных клеток с нейронами, что требует дополнительного исследования.