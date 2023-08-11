Учёные из России предупредили об исчезновении языков коренных народов Камчатки

Учёные Камчатского государственного университета сообщили, что языки коренных народов Камчатки находятся под угрозой исчезновения. Возвращаясь из экспедиции «Этнолингвистика-2023», они подчеркнули, что ситуация становится все более критической, так как носители этих языков, в основном пожилые люди, постепенно исчезают. Руководитель экспедиции Анатолий Сорокин отметил, что время ещё есть, чтобы спасти эти языки, и учёные работают над шагами для их сохранения.

В ходе экспедиции, которая проходила в посёлке Оссора и селе Тымлат, учёные собрали ценные материалы. Однако, как отмечает Сорокин, сельское население, говорящее на языках коренных народов, сокращается, особенно в более центральных районах, где влияние современной культуры сильнее. Сорокин подчеркнул важность этой экспедиции для выработки мер по сохранению языков и использования собранного материала в образовании.

Экспедиция проводилась в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и учёные надеются, что их усилия помогут сохранить языки и культуру коренных народов Камчатки для будущих поколений.