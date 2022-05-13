Наука и технологии
Сегодня в 09:55
1 мин.

Учёные из России разработали космическую баню

На основе технологии, изобретённой для сгонки веса спротсменами
Российские учёные из Балтийского государственного технического университета (БГТУ) разработали специальную космическую баню. На данный момент речь идёт о прототипе, но в будущем проект должен существенно упростить проведение гигиенических процедур на орбите.
Учёные из России разработали космическую баню

При этом специалисты отмечают, что их разработка также основывается на чужой работе. Правда, они переделали «земную» технологию в «космическую».

Наша баня основана на патенте Массарского, при этом её особенность в том, что она может использоваться и в космосе. Сам Массарский был заинтересован в мобильной «земной» бане, предназначенной для сгонки веса спортсменов перед соревнованиями.

Анастасия Кададова
Разработчик проекта

Что интересно, нынешний проект отличается от аналогов тем, что в нём используется не нагретый пар, а сухой воздух. Это должно заметно упростить банную процедуру, сделав её к тому же удобной.

Новости партнеров
Новости партнеров