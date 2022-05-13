Учёные из России разработали космическую баню

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Учёные из России разработали космическую банюНа основе технологии, изобретённой для сгонки веса спротсменами
Российские учёные из Балтийского государственного технического университета (БГТУ) разработали специальную космическую баню. На данный момент речь идёт о прототипе, но в будущем проект должен существенно упростить проведение гигиенических процедур на орбите.
При этом специалисты отмечают, что их разработка также основывается на чужой работе. Правда, они переделали «земную» технологию в «космическую».
Наша баня основана на патенте Массарского, при этом её особенность в том, что она может использоваться и в космосе. Сам Массарский был заинтересован в мобильной «земной» бане, предназначенной для сгонки веса спортсменов перед соревнованиями.
Анастасия Кададова
Разработчик проекта
Что интересно, нынешний проект отличается от аналогов тем, что в нём используется не нагретый пар, а сухой воздух. Это должно заметно упростить банную процедуру, сделав её к тому же удобной.