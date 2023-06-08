Учёные из России смогли сократить стоимость производства солнечных батарей вдвое

Стартап «НаноИнк» из Группы компаний «ФлексЛаб», Северо-Западного наноцентра, разработал новую технологию производства солнечных CIGS-батарей с помощью печатных методов. Это позволит значительно снизить стоимость создания солнечных панелей и уменьшить затраты на запуск производства. Традиционный способ производства CIGS-модулей, основанный на магнетронном напылении, является сложным и дорогостоящим процессом, что делает готовые изделия дорогими и затрудняет конкуренцию с кремниевыми солнечными элементами.

Новый метод производства позволяет снизить стоимость солнечных модулей CIGS с 0,7$ до 0,33$. С использованием нанокомпозитных чернил можно создавать солнечные панели любой формы с постоянными характеристиками. Благодаря возможности использования печатных технологий на установках roll-to-roll, можно производить гибкие материалы шириной несколько метров. Это делает новую технологию более доступной и перспективной для массового применения.

Стартап «НаноИнк» планирует в этом году масштабировать технологию и создать прототипы устройств с интегрированными солнечными CIGS-батареями. Развитие сегмента тонкоплёночных солнечных элементов ожидается в ближайшие годы, поскольку снижение стоимости и расширение сферы применения гибких солнечных панелей будут способствовать росту спроса на них. Прогнозы также указывают на увеличение интереса к печатным способам создания солнечных батарей в областях интернета вещей, носимой электроники и интегрированных солнечных батарей в здания.