Учёные из России смогли заглянуть на 43 млн лет в прошлое с помощью растения

Растения, которые растут в травянистом слое леса, могут рассказать нам интересную историю о самом лесе. Учёные из России и Китая провели исследование генетического разнообразия и эволюции рода растений, называемых воронцами. Они изучили ДНК 32 видов воронцов, которые произрастают в Евразии и Северной Америке. Анализ геномов этих растений позволил создать древо их эволюции и определить место их происхождения — это было в Цинхай-Тибетском нагорье.

Первые воронцы появились в этом регионе около 57 миллионов лет назад, а их распространение началось в Северной Америке примерно 14 миллионов лет назад. Со временем они добрались и до Европы, Японии и острова Тайвань. Учёные обратили внимание, что этот процесс совпадает с климатическими изменениями и появлением определённых видов деревьев. Воронцы и широколиственные леса распространялись в Северном полушарии в периоды похолодания, начиная примерно 43 миллиона лет назад.

Это исследование не только расширило наши знания об эволюции воронцов, но и помогло понять, как появлялись и распространялись широколиственные леса. Оно также подчеркнуло влияние изменения климата на эти процессы. Исследование было поддержано Российским научным фондом и опубликовано в журнале Molecular Phylogenetics and Evolution.