Учёные из России создали квантовые термометры из алмазов

Физики из России обнаружили, что особенные «дефектные» алмазы с никелью могут служить чувствительными квантовыми термометрами, пригодными для медицинских и биологических исследований. Эти алмазы обладают преимуществом в устойчивости и долговечности. Атомы никеля, внесённые в структуру алмазов, придают им уникальные свойства. Новое открытие позволяет использовать такие алмазы для создания бюджетных и высокочувствительных термометров в медицинских и биологических исследованиях.

Эти алмазы, содержащие никель, проще и доступнее производить, чем другие виды искусственных алмазов, и все же они оказались мало исследованными физиками. Российские учёные провели эксперименты, показав, что эти алмазы излучают инфракрасное светлое, которое человеческое тело, прозрачно для него. Сила этого излучения изменяется всего на 1,3% при изменении температуры всего на один градус Цельсия, особенно в интервале от 23 до 85 градусов. Это открывает возможность использовать их в медицинских и биологических исследованиях в качестве высокочувствительных и доступных термометров.

Будущее исследований связано с наноалмазами размером менее 500 нанометров, которые могут использоваться для создания тепловых карт, предоставляя информацию о температуре нескольких точек одновременно.