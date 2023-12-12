Учёные из России улучшили детектор на Большом адронном коллайдере

Учёные из Томского политехнического университета (ТПУ), автоматизировали процесс управления детектором в эксперименте LHCb на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. Эта новая разработка повышает точность движения детектора, который находится близко к пучковой трубе, где частицы летят в двух направлениях. Механизм, созданный учёными, автоматически перемещает детектор на последние 25 см до пучка, обеспечивая плавное и точное позиционирование до 10 микрон.

LHCb — один из основных детекторов на Большом адронном коллайдере, использующий два трекера для отслеживания траектории частиц после столкновения. Новая разработка позволяет автоматически и точно перемещать детектор, что раньше требовало ручной работы. Использование магнитных сталей при создании детектора было невозможно из-за его близкого расположения к дипольному магниту, поэтому учёные применили инновационный механизм. В настоящее время систему устанавливают, а с февраля она будет работать в режиме постоянной эксплуатации.

ТПУ активно участвует в проектах CERN, и их учёные принимают участие в эксперименте LHCb, который исследует асимметрию материи и антиматерии во взаимодействиях b-кварков. В дальнейшем группу учёных из ТПУ, участвующих в этом проекте, планируют расширить для более эффективного участия в анализе данных.