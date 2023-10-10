Учёные из Самары научились оценивать состояние сосудов по пульсу

00:39, 10 октября 2023
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Учёные из Самары научились оценивать состояние сосудов по пульсуИ предотвращать тем самым инфаркт
Российские учёные разработали технологию анализа сосудов, которая позволит предотвратить инфаркт
Учёные из Самарского университета нашли способ предотвратить инфаркт. Их методика основана на оценке упругости сосудов через сердечный и пульсовой ритм пациента. Это позволит более точно диагностировать сердечные заболевания, такие как атеросклероз.
Забота о здоровье включает в себя контроль за упругостью сосудов. Если сосуды становятся жёсткими, это может привести к проблемам с давлением, атеросклерозу, сердечной недостаточности, инфаркту и инсульту. Учёные из Самары считают, что их методика может помочь в более эффективной борьбе с этими заболеваниями.