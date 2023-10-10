Учёные из Самары научились оценивать состояние сосудов по пульсу

Учёные из Самарского университета нашли способ предотвратить инфаркт. Их методика основана на оценке упругости сосудов через сердечный и пульсовой ритм пациента. Это позволит более точно диагностировать сердечные заболевания, такие как атеросклероз.

Забота о здоровье включает в себя контроль за упругостью сосудов. Если сосуды становятся жёсткими, это может привести к проблемам с давлением, атеросклерозу, сердечной недостаточности, инфаркту и инсульту. Учёные из Самары считают, что их методика может помочь в более эффективной борьбе с этими заболеваниями.