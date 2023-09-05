Учёные из Санкт-Петербурга разработали бесконтактный термометр для космоса

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета разработали бесконтактный термометр, который может измерять крайне низкие температуры, включая те, которые встречаются в открытом космосе. Этот прибор использует неодим, материал, часто применяемый для создания фильтров в магнитах и фотообъективах. Новая технология основана на использовании оксидных наночастиц, активированных ионами неодима, и позволяет измерять температуры, которые трудно измерить традиционными методами.

Обычно измерение температуры бывает сложным или невозможным, особенно в экстремальных условиях, таких как внутри чипа процессора или в космическом пространстве. Стандартные методы контактного измерения температуры могут быть неэффективными или невозможными, но бесконтактная термометрия с использованием люминофоров, которые светятся в зависимости от окружающей температуры, помогает в таких случаях. Однако она не работает при очень низких температурах.

Учёные решили эту проблему, предлагая использовать оксидные наночастицы, активированные ионами неодима, для измерения температуры. Они создали специальный состав, который нанесли на поверхность объекта, и после испарения раствора на объекте остаётся оксидный слой. Затем, при облучении инфракрасным светом, частицы начинают светиться, и это свечение позволяет определить температуру.

Эта технология может быть полезной для исследований в области низкотемпературных сверхпроводников и для измерения температур в космосе. Учёные также планируют расширить диапазон измеряемых температур до крайне низких значений, таких как температура жидкого гелия.