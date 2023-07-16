Учёные из Сибири увеличили в 23 раза количество получаемого водорода с единицы исходного сырья

Сибирские учёные разработали простой способ получения платиновых карбонатных комплексов, которые могут быть использованы в качестве экологически чистых катализаторов. Исследователи использовали гидроксид платины и пищевую соду для создания катализатора, способного производить в 23 раза больше водорода из гидразина по сравнению с другими катализаторами. Эта новая технология была опубликована в журнале ACS, Inorganic Chemistry.

Платиновые катализаторы широко применяются в различных отраслях, включая промышленность, медицину и водородную энергетику. Они обладают высокой каталитической активностью и стабильностью. Однако большинство используемых веществ-предшественников платины требуют агрессивных кислотных растворов, что может вызывать коррозию и снижать эффективность катализатора.

Учёные из Института неорганической химии имени А. В. Николаева разработали безопасные и удобные карбонатные комплексы платины в качестве предшественников для катализаторов. Они обнаружили, что гидроксид платины, находящийся в растворе, может образовывать устойчивые карбонатные комплексы при воздействии углекислого газа из атмосферы. Эти комплексы послужили основой для создания платиновых катализаторов, которые показали высокую эффективность в реакции разложения гидразина, используемого водородного топлива.

Этот метод получения карбонатных комплексов платины является перспективным для разработки новых платиносодержащих материалов, таких как противоопухолевые препараты. Учёные планируют дальнейшие исследования по улучшению метода и использованию органических соединений вместо воды в процессе синтеза катализаторов на основе карбонатных комплексов платины.