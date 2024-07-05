Учёные из Сколково приблизились к разгадке биологии болезни Альцгеймера

Российские учёные разработали «карту жирности» человеческого мозга, которая показывает распределение липидов в его различных частях. Исследование выявило, что концентрация этих молекул в мозге неравномерна, и определило, где именно располагаются различные типы жиров. Эти данные могут значительно продвинуть науку в понимании причин и лечении психических и когнитивных расстройств, таких как аутизм, шизофрения и болезнь Альцгеймера.

Учёные из Сколковского Института науки и технологий составили детальную карту распределения липидов в человеческом мозге. Исследование показало, как различные типы жиров распределены в нервной ткани, что имеет важное значение для понимания природы психических расстройств и нейродегенеративных заболеваний. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Communications и поддержаны грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ).

Липиды являются основой клеточных мембран и составляют до половины сухого вещества нейронов, включая миелин, оболочку нервных волокон. Исследование выявило разнообразие липидов в мозге — от фосфолипидов до холестерина, играющих ключевую роль в обмене веществ и передаче нервных сигналов. Эти данные помогут дальше изучать связь между липидным составом мозга и его здоровьем, открывая новые перспективы для медицинских исследований.