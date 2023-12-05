Учёные из СПбГУ создали робота-спасателя, который пройдёт везде

В Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ) представили уникальный беспилотный робот-шнекоход, созданный для сложных поисково-спасательных и разведывательных операций. Этот проект, входящий в программу Минобрнауки России «Приоритет-2030», представляет собой инновацию для России, поскольку нет аналогичных роботов в стране. В отличие от традиционных вариантов передвижения, робот-шнекоход использует два винта Архимеда — шнека, обеспечивая высокую проходимость в различных условиях, таких как глубокий снег, лёд, песок и болото.

Этот уникальный беспилотник оснащён техническим зрением и предоставляет места для различных сенсоров и оборудования. Максимальная грузоподъёмность составляет 100 кг, обеспечивая при этом плавучесть. Робот может работать в автономном режиме, до 10 часов, с электромеханическим приводом, а также предусматривается вариант гибридной системы на жидком топливе для увеличения времени автономности.

Оператор может управлять роботом-шнекоходом издалека через радиоканал, и в будущем планируется использование веб-интерфейса для управления. Первоначальные лабораторные исследования системы управления проведены, и в ближайшей перспективе планируются полевые испытания робота в реальных условиях. Шнекоход будет проверен на прибрежных территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с обществом морских лоцманов, демонстрируя свою эффективность в исследованиях проходимости маршрутов.