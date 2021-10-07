Учёные из США и Китая вместе разрабатывали новый коронавирус до пандемии

Наука и технологии
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Учёные из США и Китая вместе разрабатывали новый коронавирус до пандемииИ даже пытались получить на это дело отдельный грант
Практически с самого начала пандемии началась отрабатываться версия того, что инфекция носит искусственный характер. Теперь же стало известно, что группах учёных, состоящая из американских и китайских специалистов, занималась чем-то подобным.
Так, по данным The Telegraph, вирусологи планировали вырастить совершенно новые вирусы, для чего скрещивали фрагменты последовательностей геномов похожих коронавирусов. При этом ожидалось, что новая инфекция будет обладать совершенно уникальной последовательностью, которая не будет на 100% совпадать с какой-либо другой.
Самое интересное, что заявки на грант, который должен был окупить исследования, подавался ещё в 2018 году. Его, правда, так и не одобрили.
При этом отметим, что ранее множество специалистов заявляло, что человечество совсем скоро ждёт ещё одна глобальная пандемия.