Учёные из США и Китая вместе разрабатывали новый коронавирус до пандемии

Так, по данным The Telegraph, вирусологи планировали вырастить совершенно новые вирусы, для чего скрещивали фрагменты последовательностей геномов похожих коронавирусов. При этом ожидалось, что новая инфекция будет обладать совершенно уникальной последовательностью, которая не будет на 100% совпадать с какой-либо другой.

Самое интересное, что заявки на грант, который должен был окупить исследования, подавался ещё в 2018 году. Его, правда, так и не одобрили.

При этом отметим, что ранее множество специалистов заявляло, что человечество совсем скоро ждёт ещё одна глобальная пандемия.