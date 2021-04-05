Наука и технологии
Сегодня в 11:05
Учёные из США изучают возможность происхождения человека из звёздной пыли
И у данной теории есть вполне логичное объяснение
Американские учёные начали изучать очень интересную гипотезу. Они намерены доказать или опровергнуть тот факт, что человек произошёл из звёздной пыли. Занимаются данным вопросом сотрудники Университета Мичигана.
В основу данной теории лёг тот факт, что часть углерода, имеющегося на Земле, появилась из межзвёздного космического пространства. Как пишет Planet Today, это указывает на то, что в космическом пространстве и сегодня имеются значительные объёмы данного химического элемента.
Предполагается, что возникновение углеродного «слоя» на Земле произошло после формирования так называемого протопланетного диска. Модель конденсации вещества, рассматриваемая современной наукой, указывает на то, что при образовании Солнца большая часть элементов испарилась, но при охлаждении диска произошла конденсация определенных газов.