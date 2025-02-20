Учёные из США подтвердили версию сотворения мира, описанную в Библии

Опубликовано 20 февраля 2025, 19:301 мин.
Учёные из США подтвердили версию сотворения мира, описанную в БиблииНа основании математических расчётов
Физики Корнельского университета в США Паоло Бассани и Жоау Магейо опубликовали работу, в которой рассмотрели библейскую версию сотворения мира. Работа учёных доступна в библиотеке Корнельского университета.
По словам исследователей, они смогли математически доказать, что мир возник так, как описано в Ветхом Завете. В своих расчётах учёные опирались на механизм, разработанный математиком Андреем Марковым, согласно которому даже в хаосе возникают моменты стабильности, влияющие на процессы во Вселенной и приводящие к появлению материи, физических законов и жизни.
Физики заключили, что Вселенная возникла из хаоса, как это говорится в библейских текстах, и стала упорядоченным миром с постоянной скоростью света, стабильной материей и гравитацией.
Источник:Arxiv.org
Автор:Андрей Кадуков
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