Учёные из США подтвердили версию сотворения мира, описанную в Библии

По словам исследователей, они смогли математически доказать, что мир возник так, как описано в Ветхом Завете. В своих расчётах учёные опирались на механизм, разработанный математиком Андреем Марковым, согласно которому даже в хаосе возникают моменты стабильности, влияющие на процессы во Вселенной и приводящие к появлению материи, физических законов и жизни.

Физики заключили, что Вселенная возникла из хаоса, как это говорится в библейских текстах, и стала упорядоченным миром с постоянной скоростью света, стабильной материей и гравитацией.