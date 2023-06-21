Учёные из Томска начали определять рак мозга по анализу крови

Ученые из Томского государственного университета разработали новый способ обнаружения агрессивных опухолей головного мозга, известных как глиомы. Вместо традиционного гистологического исследования после удаления опухоли, исследователи предложили метод, позволяющий обнаружить ее на ранней стадии, еще до проявления явных симптомов. Это новшество было опубликовано в журнале Pharmaceutics.

Оказалось, что глиома изменяет биохимический состав крови человека. Вещества, выделяемые опухолью и ее клетками, попадают в кровоток и распространяются по всему организму. Ученые решили использовать эту особенность в своем исследовании.

На первом этапе исследования ученые изучили биологические маркеры, характерные для глиомы. Затем они провели эксперименты на лабораторных грызунах, вводя им клетки глиобластомы человека и забирая кровь для анализа через определенные промежутки времени.

С помощью рамановской спектроскопии ученые обнаружили специфические частоты, которые позволяют идентифицировать маркеры глиомы в крови крыс. Затем они создали библиотеку данных, которую использовали для обучения нейронной сети. Это автоматизировало процесс анализа и может быть использовано для диагностики других видов рака, так как злокачественные опухоли выделяют специфические химические соединения.