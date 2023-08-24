Учёные из Тюмени придумали, как получать еще больше нефти из месторождения

Группа геологов из Тюменского индустриального университета (ТИУ), совместно с учёными из Казанского федерального университета (КФУ), разработала новую технологию для увеличения добычи нефти с любых месторождений, включая «трудные» месторождения. Они использовали низкочастотное излучение для превращения тяжёлой нефти в лёгкую, и это дало положительные результаты в опытно-промышленных испытаниях на Усть-Балыкском месторождении.

Сотрудничество между геологами ТИУ и КФУ длится уже четыре года, и их основное направление — повышение эффективности добычи высоковязкой нефти. Они использовали метод электронно-парамагнитного резонанса, чтобы изменить свойства тяжёлой нефти и сделать её менее вязкой, что облегчило её добычу с различных месторождений. Этот процесс также увеличил подвижность нефти в пласте.

Учёные также изучают магнитные эффекты, связанные с формированием нефтяных месторождений, и разрабатывают технологии нефтеразведки. Они обнаружили, что аэромагнитное обследование может использоваться для поиска нефти и газа. Технология готова к опытно-промышленным испытаниям, и в настоящее время идёт поиск партнёров для её внедрения.