Учёные из Тюмени разработают тесты для определения болезни, передающейся от рыб человеку

К учёным из Аграрного госуниверситета Северного Зауралья и Тюменского медвуза обратились с просьбой разработать тест-систему для определения гаффской болезни, которую можно получить, употребляя заражённую рыбу. На эту программу выделено около 4,5 млн рублей. В начале 2021 года в Тюменской области в озёрах Андреевское и Ишменевское обнаружили ядовитую рыбу, у двух человек был подтверждён диагноз гаффской болезни, и один из них умер.

Согласно пресс-службе, первым этапом будет создание экспресс-анализа для диагностики гаффской болезни. Проект будет финансироваться департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области, и на это планируется выделить 4,3 млн рублей. Работы над разработкой тест-системы ведутся совместно с учёными медуниверситета, и её выпуск планируется к концу 2025 года.

Кроме того, в межвузовской лаборатории контроля пищевых систем планируется создание нового поколения консервантов и дезинфектантов. Они будут способствовать сохранению качества и безопасности продукции, а также предотвращать пищевые заболевания, включая отравления, паразитарные и инфекционные заболевания. В настоящее время лаборатория занимается поиском способа обнаружения токсина, вызывающего симптомы гаффской болезни.

Гаффская болезнь возникает после употребления заражённой рыбы или ракообразных. У людей, заразившихся, в течение трёх суток появляются симптомы пищевого отравления, а затем начинаются судороги и возможны проблемы с внутренними органами. В редких случаях заболевание может привести к смерти.