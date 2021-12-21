Учёные: из-за быстрого таяния гималайских ледников миллионы людей останутся без воды

Из-за их таяния уровень мирового океана поднялся на 0,92-1,38 мм. Но опасность не только в этом. Учёные говорят о том, что площадь 14798 гималайских ледников, по сравнению с Малым ледниковым периодом, бывшем в этой местности 400-700 лет назад, сократилась на 40% — с 28 тысяч до 19,6 тысяч квадратных км. А скорость их таяния за последнее десятилетие увеличилась в 10 раз.

Учёные отмечают, что в гималайских ледниках сосредоточены самые крупные запасы горного льда на планете. Это больше, чем в Альпах, на Кавказе и в Скандинавии вместе взятых. В силу их разрушения без устойчивого водоснабжения останутся миллионы людей, которые зависят от речных систем Азии: Ганга, Инда и Брахмапутры. Особенно быстро гималайские ледники сокращаются в районах Восточного Непала и Бутана.

Причиной специалисты называют глобальное потепление — в заполярных районах температура стала выше на 4-9 градусов, нахождение крупных озёр возле устьев ледников и обломки горных пород.