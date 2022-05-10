Учёные: излучение смартфонов может стать причиной старческого слабоумия

По мнению специалистов, постоянное использование электроники приводит к повышению уровня кальция в мозге, из-за чего возрастает риск развития болезни Альцгеймера.

При этом Национальный онкологический институт США не выявил связи между регулярным электромагнитным излучением от электроники и развитием рака мозга. Но постоянное излучение может спровоцировать бессонницу, раздражительность и головную боль.

Также учёные предупредили, что изменения в мозге, характерные для старческого слабоумия, могут начаться за 25 лет до первых симптомов.

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