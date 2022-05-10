Учёные: излучение смартфонов может стать причиной старческого слабоумия

Сегодня в 20:49
1 мин.
Учёные: излучение смартфонов может стать причиной старческого слабоумияТакже может вызвать головную боль и другие проблемы
Учёные предположили, что постоянное использование смартфонов и Wi-Fi-роутеров может стать причиной развития болезни Альцгеймера, старческого слабоумия.
По мнению специалистов, постоянное использование электроники приводит к повышению уровня кальция в мозге, из-за чего возрастает риск развития болезни Альцгеймера.
При этом Национальный онкологический институт США не выявил связи между регулярным электромагнитным излучением от электроники и развитием рака мозга. Но постоянное излучение может спровоцировать бессонницу, раздражительность и головную боль.
Также учёные предупредили, что изменения в мозге, характерные для старческого слабоумия, могут начаться за 25 лет до первых симптомов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.