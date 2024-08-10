Учёные изменили прогноз в отношении магнитной бури

Согласно более ранней информации учёных, магнитная буря началась после 18:00 мск 9 августа и должна была продлиться сутки — до 18:00 мск 10 августа, а пик ожидался в 00:00 мск. Но затем прогноз был изменён: буря продлится дольше — до 12:00 мск 11 августа.

Учёные рассчитали, что эта магнитная буря уровня G2 — средний уровень. Колебание геомагнитного поля Земли оцениваются по пяти шкалам: самая высокая — G5 — сильнейшая магнитная буря, самая низкая — G1. Буря уровня G2 не повлечёт серьёзных последствий.