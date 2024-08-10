Учёные изменили прогноз в отношении магнитной бури

Опубликовано 10 августа 2024, 14:07
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Учёные изменили прогноз в отношении магнитной буриБуря продлится дольше, чем рассчитывали ранее
ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщил об обновлении прогноза касательно геомагнитной бури.
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Согласно более ранней информации учёных, магнитная буря началась после 18:00 мск 9 августа и должна была продлиться сутки — до 18:00 мск 10 августа, а пик ожидался в 00:00 мск. Но затем прогноз был изменён: буря продлится дольше — до 12:00 мск 11 августа.
Учёные рассчитали, что эта магнитная буря уровня G2 — средний уровень. Колебание геомагнитного поля Земли оцениваются по пяти шкалам: самая высокая — G5 — сильнейшая магнитная буря, самая низкая — G1. Буря уровня G2 не повлечёт серьёзных последствий.