Учёные изменили состав лекарств, чтобы они воздействовали сразу на мозг

По словам исследователей Жан-Мишеля Рабанеля и Чарльза Рамассами, лечение таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, представляет собой сложную задачу, поскольку лекарства должны быть способны преодолевать гематоэнцефалический барьер. В результате вводимые дозы должны быть высокими, а до мозга доходит лишь небольшая часть, что может привести к значительным системным побочным эффектам. Для решения этой задачи учёные предложили полимер нового типа, со свойствами цвиттериона.

Эти молекулы в целом нейтральны и имеют равное количество положительных и отрицательных зарядов, имитируя молекулы на поверхности клетки. Учёные протестировали характеристики этого полимера на наночастицах полимолочной кислоты — биосовместимого материала, легко очищаемого организмом.

Проблема цвиттерионных полимеров — в их быстром поглощении стенками кровеносных сосудов, что сокращает время их циркуляции. Полимерное покрытие, предлагаемое специалистами, сделано из полиэтиленгликоля (ПЭГ), который является наиболее привлекательным полимером в отношении кровотока. Его уже протестировали на зебрафише — рыбе, обладающей прозрачным телом, что позволило наблюдать за передвижением полимерных частиц в режиме реального времени.

Учёные отметили, что в целом остались довольны первыми экспериментами.