Учёные измерили риск умереть от инсульта и болезней сердца у любителей сладкой еды

Учёные измерили риск умереть от инсульта и болезней сердца у любителей сладкой едыИ подтвердили полезность клетчатки
Учёные из Оксфордского университета провели свежее исследование, которое показало — свободные сахара в продуктах питания, например, содержащиеся в сахаросодержащих напитках и сладостях, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Фото: General Medical
Специалисты изучили данные более 100 000 человек, проходивших оценку рациона питания в течение 9,5 лет. В итоге они пришли к выводу, что более высокое потребление свободных сахаров связано с повышенным риском всех болезней сердца.
Так, на каждые 5% энергии, получаемой из свободных сахаров, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта увеличивалась на 7%. Вместе с тем учёные выяснили, что общее потребление углеводов не связано с повышенной вероятностью подобных недугов.
Более того, потребление на пять граммов больше клетчатки в день было связано с 4% снижением общего риска сердечных заболеваний.