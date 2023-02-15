Учёные измерили риск умереть от инсульта и болезней сердца у любителей сладкой еды

Специалисты изучили данные более 100 000 человек, проходивших оценку рациона питания в течение 9,5 лет. В итоге они пришли к выводу, что более высокое потребление свободных сахаров связано с повышенным риском всех болезней сердца.

Так, на каждые 5% энергии, получаемой из свободных сахаров, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта увеличивалась на 7%. Вместе с тем учёные выяснили, что общее потребление углеводов не связано с повышенной вероятностью подобных недугов.

Более того, потребление на пять граммов больше клетчатки в день было связано с 4% снижением общего риска сердечных заболеваний.