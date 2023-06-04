Учёные изобрели анализ крови на 50 видов рака

Речь идёт о кровяном тесте Galleri, способном обнаружить более 50 видов рака и помочь быстро диагностировать и начать лечение пациентов.

Исследование показало, что тест способен обнаружить сигналы рака и определить их место происхождения. Однако, для внедрения теста в системы здравоохранения требуется провести немало дополнительных исследований.

По словам специалистов, данный метод показал хорошие результаты в обнаружении онкологии и определении её местоположения.

Тест также способен помочь ускорить процесс изучения состояния пациента, а вместе с тем и улучшить клинические результаты.

Сообщается, что специалисты занимаются испытанием теста на людях без симптомов с целью определить скрытый рак.