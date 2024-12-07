Учёные изобрели батарею на энергии углерода со сроком работы в «тысячи лет»

В основе батареи лежит радиоактивный распад углерода-14 — изотопа, который применяется в радиоуглеродном анализе. Алмазная структура позволяет улавливать быстрые электроны, которые выделяются при распаде, и преобразует их в электричество. Это примерно такой же процесс, как и преобразование света в энергию солнечными панелями.

Для разработки батареи была построена специализированная установка для выращивания синтетических алмазов. И были использованы технологии, применяемые при исследованиях в сфере термоядерного синтеза.

Также отмечается, что эта алмазная батарея биосовместима, поэтому может использоваться в медицине. Одной из сфер применения может стать разработка кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и подобных устройств, для которых критически важным является долговечность элементов питания. Учёные пишут и о том, что алмазная батарея поспособствует сокращению затрат на изготовление оборудования и позволит продлить срок его жизни.