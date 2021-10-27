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Учёные изобрели бинт, передающий медицинские показатели «по воздуху»Радует, что современные технологии находят применения и в этой области
Современная медицина из раза в раз удивляет своими достижениями. Так, например, учёные из Италии представили своё свежее изобретение — «умный» бинт, способный передавать данные по «беспроводу».
Вместе с ним идёт специальное устройство, передающий медицинские показания. При этом датчик, встроенный непосредственно в ткань бинта способен передавать необходимые сведения напрямую в приложение на смартфон медперсонала.
Одним из главных областей применения новинки называется контроль заживления различного вида ран. В первую очередь их влажность. По словам специалистов, именно этот аспект является одним из основных условий скорого заживления раны.
Сообщается, что создания устройства специалисты использовали полупроводниковый полимер сульфонат полистирола. Достаточно было лишь нанести его на стерильную повязку с использованием трафаретной печати.
Источник: Frontiers