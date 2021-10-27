Учёные изобрели бинт, передающий медицинские показатели «по воздуху»

Вместе с ним идёт специальное устройство, передающий медицинские показания. При этом датчик, встроенный непосредственно в ткань бинта способен передавать необходимые сведения напрямую в приложение на смартфон медперсонала.

Одним из главных областей применения новинки называется контроль заживления различного вида ран. В первую очередь их влажность. По словам специалистов, именно этот аспект является одним из основных условий скорого заживления раны.