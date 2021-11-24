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Учёные изобрели искусственный многоразовый твёрдый лёд из желатина

Который ещё и экологией
В сети появилась информация о свежей разработке американских специалистов. Они смогли создать искусственный лёд, который можно использовать до 12 раз.
Учёные изобрели искусственный многоразовый твёрдый лёд из желатина

При этом, по заверениям учёных, их изобретение является полностью экологичным — после использования всего ресурса его можно с легкостью переработать.

Ещё одним плюсом новинки является пластичность при формовке. Этого удалось добиться благодаря тому, что в основу искусственного льда лёг специальный состав гидрогеля, состоящего из 1/10 желатина и воды.

Отметим, что желеобразная форма льда сохраняется лишь при комнатной температуре. Как только вещество замораживается, оно становится таким же твёрдым, как и настоящий лёд. Нагрузка, которую оно способно выдержать, составляет 10 кг.

Источник: Planet Today
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