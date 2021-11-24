Учёные изобрели искусственный многоразовый твёрдый лёд из желатина

При этом, по заверениям учёных, их изобретение является полностью экологичным — после использования всего ресурса его можно с легкостью переработать.

Ещё одним плюсом новинки является пластичность при формовке. Этого удалось добиться благодаря тому, что в основу искусственного льда лёг специальный состав гидрогеля, состоящего из 1/10 желатина и воды.

Отметим, что желеобразная форма льда сохраняется лишь при комнатной температуре. Как только вещество замораживается, оно становится таким же твёрдым, как и настоящий лёд. Нагрузка, которую оно способно выдержать, составляет 10 кг.