Учёные изобрели искусственный многоразовый твёрдый лёд из желатина

Наука и технологии
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Учёные изобрели искусственный многоразовый твёрдый лёд из желатинаКоторый ещё и экологией
В сети появилась информация о свежей разработке американских специалистов. Они смогли создать искусственный лёд, который можно использовать до 12 раз.
При этом, по заверениям учёных, их изобретение является полностью экологичным — после использования всего ресурса его можно с легкостью переработать.
Ещё одним плюсом новинки является пластичность при формовке. Этого удалось добиться благодаря тому, что в основу искусственного льда лёг специальный состав гидрогеля, состоящего из 1/10 желатина и воды.
Отметим, что желеобразная форма льда сохраняется лишь при комнатной температуре. Как только вещество замораживается, оно становится таким же твёрдым, как и настоящий лёд. Нагрузка, которую оно способно выдержать, составляет 10 кг.
Источник: Planet Today